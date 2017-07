Auto raakt van de weg op afslag A17, schiet door bosjes en belandt in een sloot van parallelweg

OUD GASTEL - Op de afslag van de snelweg A17 bij Oud Gastel is zondagochtend een auto van de weg geraakt.

De auto is vervolgens door de bosjes geschoten en in een sloot van een parallelweg terechtgekomen. De auto is ook enkele keren over de kop geslagen.



In de auto zaten drie mannen. Ze zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt.



De politie onderzoekt het ongeluk.