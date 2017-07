Meisje op fiets aangereden in Tilburg, automobiliste rijdt door

TILBURG - Bij een aanrijding tussen een auto en een fiets op de Bisschop Bekkerslaan in Tilburg is zondagmiddag een meisje gewond geraakt.

Volgens de politie draaide een automobiliste de straat in waar twee volwassenen en het meisje met haar fiets op de weg stonden. De automobiliste vond dat ze te weinig ruimte kreeg en maakte dat kenbaar. Toen ze doorreed raakte ze het meisje.



Het meisje viel en raakte gewond. Het slachtoffertje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste reed door, maar is korte tijd later in de omgeving aangehouden.