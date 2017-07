Kunstwerk BoschBeest moet verdwijnen, Bosschenaren houden protestborrel

DEN BOSCH - Geen demonstratie met spandoeken of boze leuzen. Nee, in Den Bosch houden ze een protestborrel om te laten zien dat ze het er niet mee eens zijn. Het kunstwerk BoschBeest verhuist maandag namelijk naar een andere locatie, tot ongenoegen van ongeveer 25 Bosschenaren die op de borrel zijn afgekomen.

Het BoschBeest is een uil van minstens tien meter hoog. Het is gemaakt door kunstenaars Paul van Dongen en Marianne van Heeswijk in samenwerking met 350 Bosschenaren. Vanaf maandag verhuist het beeld van het Wilhelminaplein naar het Mövenpickhotel langs de A2.



Het kunstwerk is gemaakt voor de afsluiting van het Jeroen Boschjaar. Het is vanaf het begin al duidelijk geweest dat het BoschBeest niet op het Wilhelminaplein zou blijven. In de Middeleeuwen stond daar namelijk De Pieckepoort en de gemeente wil een kunstwerk dat daar mee te maken heeft.Het kunstwerk weegt enkele tonnen en daarom is er voor de verhuizing een week uitgetrokken. Vrijdag moet het BoschBeest op de nieuwe locatie staan.