Bestelbus op de kop in sloot naast N69, bestuurster bekneld

VALKENSWAARD - Een bestelbus op de N69 is zondagmiddag rond halfvier op de kop in de sloot beland ter hoogte van Valkenswaard. De bestuurster raakte gewond aan haar been en moest uit de auto worden bevrijd. Devrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het busje reed in de richting van Bergeijk. De vrouw verloor de macht over het stuur en belandde na het schampen van een boom op de kop in de sloot in de rechterberm. De brandweer moest de vrouw vervolgens uit de auto bevrijden.



In de auto zat ook een kind, maar dat raakte niet gewond. Een rijstrook op de N69 werd afgesloten, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven.