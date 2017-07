Brandweermannen uit Twente weten natuurbrand te doven met blusrugzak en bladblazer

VALKENSWAARD - Een gespecialiseerd team, de handcrew, van de brandweer Twente heeft de brandhaarden in natuurbebied De Malpie in Valkenswaard gedoofd. De 35 brandweermannen van de handcrew zijn twee dagen in het gebied bezig geweest met speciale blusrugzakken, bladblazers en speciaal gereedschap. De verwoesting is groot: een gebied zo groot als 120 voetbalvelden is verwoest.

De veiligheidsregio laat weten dat de brand na drie dagen uit is. ''Maar ik geef geen garantie'', zegt Andy van Schaik. ''De vraag is of het echt uit is. Het kan binnen twee of drie uur zo weer branden.''





Afgelopen weekend had de omgeving veel last van de rook. ''Alle kleine vuurhaardjes zorgden voor de rookontwikkeling'', vertelt brandweerman Wally Paridaans. Daarom werd het team uit Twente naar Valkenswaard gehaald. ''Dat is voor ons heel erg belangrijk. Ze zoeken de vuurhaardjes op, de zogenaamde hotspots. Die maken ze open en daar brengen ze dan heel gericht water op zodat de vuurhaardjes uit gaan.''Met gele pakjes lopen de mannen van het team door het zwartgeblakerde gebied. Naast het blussen met de rugzakken blazen ze met bladblazers het vuur uit. En met het speciale gereedschap halen ze begroeiing weg om zo het vuur geen kans te geven verder te verspreiden.Zonder de handcrew zou de brand en rookoverlast nog dagen lang aanhouden. Paridaans is blij met de mannen uit Overijssel. Want in de regio Eindhoven zijn de laatste weken bovengemiddeld veel branden en dat vraagt veel van de brandweermannen in de regio.