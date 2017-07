PSV akkoord met Derrick Luckassen, Eindhovenaren nog in onderhandeling met AZ

EINDHOVEN - Derrick Luckassen lijkt de volgende PSV-aanwinst te worden. De verdediger van AZ is akkoord over een langdurig contract. De Eindhovenaren moeten nog wel overeenstemming zien te bereiken met AZ, maar dat lijkt op korte termijn te gaan gebeuren.

PSV hoopt zo snel mogelijk een akkoord te bereiken met AZ. De ploeg van trainer Phillip Cocu vertrekt maandag op trainingskamp naar Zwitserland. Zodra er een akkoord is tussen PSV en AZ kan de voormalig jeugdinternational de medische keuring ondergaan. Als er geen problemen zijn bij de keuring, kan hij daarna direct aansluiten bij de selectie.De in Amsterdam geboren Luckassen, die ook in de belangstelling stond van Feyenoord, staat bij AZ nog onder contract tot de zomer van 2018. Luckassen kan in de achterhoede op de rechterflank en in het centrum spelen, bij AZ kwam hij het afgelopen seizoen ook regelmatig in actie als verdedigende middenvelder.Afgelopen seizoen speelde Luckassen 52 officiële wedstrijden voor AZ. In die duels scoorde hij zes keer, assists leverde hij niet. In totaal kreeg de fysiek sterke voetballer veertien gele kaarten en een rode kaart. Door die rode kaart is Luckassen geschorst voor de openingswedstrijd van het seizoen. Tegenstander van PSV op speeldag 1? AZ.Luckassen is na Hirving Lozano de tweede versterking voor de hoofdmacht van PSV. De Mexicaanse buitenspeler komt over van CF Pachuca en zet zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023.