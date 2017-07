Mathieu van der Poel onzichtbaar in WB-wedstrijd Lenderheide

LENZERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft zondag op de mountainbike bij de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide genoegen moeten nemen met de tiende plaats.

De 22-jarige renner reed in de openingsfase voorin mee, maar maakte in de afdaling van een klim echter een foutje en moest vervolgens de toppers laten gaan.



Nino Schurter pakte ook voor eigen publiek in Lenzerheide weer de winst. De olympisch- en wereldkampioen boekte zo zijn vierde zege op rij in de wereldbekercyclus. Van der Poel gaf als nummer tien bijna twee minuten toe op de winnaar.