Brand op kamer van GGZ-instelling in Vught, gesloten afdeling ontruimd

VUGHT - Op een kamer in een wooncomplex van Reinier van Arkel in Vught heeft zondagavond brand gewoed. De gesloten afdeling van de GGZ-instelling is ontruimd.

Een van de bewoners is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zeker zes mensen hebben rook ingeademd. Het gaat om zowel personeel als bewoners. Zij worden ter plekke behandeld.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wel is duidelijk dat het vuur uitbrak op een kamer op de begane grond.



De geëvacueerde bewoners mogen voorlopig nog niet naar binnen. Mogelijk brengen zij de zondagnacht elders door. Het pand moet eerst goed worden geventileerd.