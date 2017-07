Koen de Kort baalt na loodzware Touretappe: 'Vreselijk om Contador zo te zien liggen'

CHAMBÉRY - Wielrenner Koen de Kort beleefde zondag samen met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo een Touretappe om snel te vergeten. Niet alleen was de rit uitermate zwaar; de coureur uit Liempde zag zijn kopman Alberto Contador enorme achterstand oplopen.

Contador ging tweemaal hard onderuit en bleek ook niet de benen te hebben om klassementsleider Chris Froome bij te houden. De Spanjaard verloor uiteindelijk ruim vier minuten op Froome.



“Het was vreselijk om Alberto op de grond te zien liggen na zijn val. Michael Gogl en ik hebben hem teruggebracht. Daarmee was mijn werk voor vandaag gedaan”, twitterde De Kort na afloop.



Ploegleider Steven de Jongh moest zondag na de negende etappe een pijnlijke conclusie trekken. “Het klassement is voorlopig wel naar de knoppen. Het neemt niet weg dat we met Alberto nog wel wat gaan proberen, want deze etappe heeft er bij veel mensen enorm ingehakt. Op de rustdag gaan we maar eens bekijken wat we kunnen doen in de komende twee weken.''Contador zakte naar de twaalfde plaats in het klassement, op 5.15 van Froome. Koen de Kort staat 89ste op 1.01.31 van de Brit.