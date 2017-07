TU-student moet vrezen voor oog nadat bierglas in zijn gezicht werd gegooid

EINDHOVEN - Wat een mooi afscheidsfeestje moest worden, eindigde vrijdagnacht voor een 21-jarige student van de TU Eindhoven in een drama. Een medestudent gooide een zwaar bierglas in zijn gezicht, met ernstige verwondingen tot gevolg. "Mogelijk moet hij zijn rechteroog missen", aldus de vader van het slachtoffer.

De student zou binnenkort op studiereis naar Mexico gaan. “In plaats daarvan ligt hij nu in het ziekenhuis”, vertelt vader Kees aan Omroep Brabant. “Het oog is gehecht. Nu moeten we wachten tot het genezen is. Daarna weten we pas wat de precieze schade is, maar het wordt nooit meer zoals het was. Het is heel erg spannend.”

Vervelend gedrag

Op het feestje in de Pioenroosstraat in Eindhoven gedroeg de dader zich al een tijdje vervelend. Hij maakte dingen kapot en hield daar niet mee op. “Mijn zoon wilde hem buiten zetten. Daarbij werd geduwd en getrokken. Het opstootje werd gesust en leek voorbij, tot het bierglas in zijn gezicht werd gegooid.”

De ingeschakelde hulpdiensten waren snel ter plekke. De zoon van Kees werd naar het ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Daar werden de wonden in zijn gezicht gehecht. Daarna werd de student met spoed naar de oogkliniek van het Academisch Ziekenhuis Maastricht gebracht.



De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Van de ongeveer 25 aanwezigen op het feestje is een verklaring afgenomen.

Boos

Kees is woedend. “Dit buitensporig geweld moeten we niet tolereren. Daarom breng ik dit verhaal ook naar buiten. Ik ben heel erg boos.”