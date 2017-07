Minimale verschillen bij GTC Rally, winst Bob de Jong: 'Het was superspannend'

ETTEN-LEUR - De tweede Brabantse rally in het Nederlands kampioenschap is bijna net zo spannend geëindigd als de eerste. Bob de Jong (Citroën DS3 R5) won de GTC Rally in West-Brabant gewonnen met slechts 6,1 seconden voorsprong op Jasper van den Heuvel (Mitsubishi).

“We hebben ’t voor onszelf heel erg spannend gemaakt. Het blijkt dat we ten opzichte van vorig jaar vooruit zijn gegaan” aldus een vermoeide, maar blije De Jong.



Veel wijzigingen

Na een jaar in oktober te hebben gebivakkeerd, verhuisde de GTC Rally dit jaar weer terug naar juli. Bovendien verschoof de rally haar start van vrijdag naar zaterdag. Nieuw was ook een klassementsproef over de grens in België. Vanaf de eerste meters was het een driestrijd tussen De Jong, Hermen Kobus en Van den Heuvel.



Van den Heuvel nam de leiding, maar net toen Kobus de smaak de pakken kreeg en de leiding nam, kreeg hij problemen met het vermogen van zijn Skoda Fabia R5. De Jong nam de leiding over en ging na ‘de Nacht van Achtmaal’ slapen als leider. Zijn voorsprong was toen 17,7 seconden.



Secondespel

Op zaterdag leidde een foutje van De Jong een secondespel in. Met het verschil 5,6 seconden voor de laatste ronde van vier proeven was het de vraag of De Jong de druk aan kon. “Bob is het hele weekend steeds net iets sneller, het zal van deze afhangen en de volgende” meende Van den Heuvel voor het ingaan van de ronde.



En hij leek gelijk te krijgen. Het verschil ging van 5,6 seconden naar 1,8 seconde. Van den Heuvel pakte zelfs even de leiding terug, maar met 0,8 seconde tussen beide rivalen sloeg De Jong zijn slag op de laatste proef.



“Het was superspannend en je hebt de neiging om te veel te willen, maar we hebben het netjes afgemaakt”, aldus de geboren Roosendaler die al zijn leven lang in het Belgische Essen woont. Beste Brabander werd Ronald Leemans (Mitsubishi) met een vierde plaats.