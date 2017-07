Zijspancrosser Etienne Bax neemt leiding in WK-stand

LOMMEL - Etienne Bax heeft zondag de leiding gepakt in de stand om het WK zijspancross. De coureur uit Bergeijk sloeg zijn slag op het zware zandcircuit van Lommel.

Bax kwam in de eerste manche als derde over de finish, maar dat was wel twee plaatsen voor de Franse WK-leider Giraud. In de tweede omloop was Bax zelfs de snelste, waardoor hij zijn achterstand in het WK omboog in een voorsprong van zes punten.



De dagzege was voor Daniel Willemsen met Bax’ broertje Robbie als bakkenist.