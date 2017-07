Vrachtwagen raakt viaduct, drie auto's zwaarbeschadigd

MOERGESTEL - Een vrachtwagen heeft in de nacht van zondag op maandag het viaduct geraakt over de A58 bij Moergestel. Grote metalen delen van de truck belandden vervolgens op de weg. Drie auto's raakten hierdoor zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond één uur. Vermoedelijk was de laadklep van de truck, die 35 varkens vervoerde, niet goed gesloten.



Door de aanrijding ontstond een opening, waaruit een varken kon ontsnappen. Het dier rende de A58 op en kwam uiteindelijk in een sloot terecht. Brandweerlieden hebben het varken uit de sloot gehaald.



Weg dicht

Vanwege het ongeluk werd de snelweg richting Eindhoven meer dan een uur volledig afgesloten bij Moergestel.



De beschadigde vrachtwagen werd met spanbanden dichtgemaakt en onder politiebegeleiding naar Boxtel gebracht. Daar werden de varkens overgeladen in een andere vrachtwagen.



Rond vier uur 's nachts was de A58 weer vrij voor het verkeer.