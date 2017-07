Slapende automobiliste uit Oss botst, baby gewond

ERMELO - Een vrouw uit Oss veroorzaakte in de nacht van zaterdag op zondag een ongeluk op de A28 bij Ermelo. Hierbij raakten verschillende mensen lichtgewond, onder wie een baby. Dit maakte de politie zondag bekend.

Volgens de politie is de vrouw uit Oss waarschijnlijk achter het stuur in slaap gevallen. Ze botste rond één uur tegen de auto voor haar. Die begon daardoor te tollen en raakte de vangrail.



Vier maanden

In die auto zaten een 27-jarige man, zijn 29-jarige vrouw, hun dochtertje van vier maanden en een 13-jarig meisje.



Nadat zij hun auto hadden verlaten, botste een 21-jarige man uit Zwolle ook nog tegen die auto. Hij had te laat in de gaten wat er aan de hand was. Hierdoor belandde de auto in een sloot.