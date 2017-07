'Verdrinken puppy's zou wraakactie zijn'

HEESCH - Het verdrinken van vier puppy's in Heesch zou een wraakactie zijn. Daar gaat de politie vanuit, zegt de eigenaresse van de honden. De inbreker of inbrekers hebben verder niets gestolen.

De puppy's kwamen in de nacht van zaterdag op zondag om het leven. De hondjes waren drie weken oud. De bewoonster van het huis aan de Heelwijkstraat werd rond halfeen wakker van gerommel op de benedenverdieping.



"Ik hoorde mijn hond blaffen en dacht: deze blaf is niet gezond. Toen ik in mijn keuken stond, hoorde ik mijn kraan lopen. Dat vond ik vreemd", vertelde ze zondag. De bewoonster belde meteen de politie.



'Al maanden lastiggevallen'

Ze is kapot van het voorval. "Dit is echt een laffe, ziekelijke daad."



De aanbouw achter haar huis - waar de honden verbleven omdat het zo warm was - was slechts afgesloten met een hordeur. Die werd door de dierenbeulen kapot gesneden. Zo kwamen ze binnen.



De vrouw laat weten dat ze 'al maanden wordt lastiggevallen'. Daarom heeft ze rolluiken voor de ramen en deuren van haar huis en zijn bewakingscamera's geplaatst.