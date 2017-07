Vrachtwagen rijdt zich klem, uur lang problemen op N65 richting Tilburg

HELVOIRT - De N65 tussen Den Bosch en Tilburg werd maandagochtend een halfuur lang afgesloten bij Helvoirt. Een vrachtwagen reed zich rond negen uur klem toen de chauffeur wilde keren, meldt de verkeersinformatiedienst VID.

De truck blokkeerde in eerste instantie de volledige rijbaan. Dit zorgde voor een file van drie kilometer.



Omleiding ingetrokken

Verkeer richting Tilburg werd aangeraden via Eindhoven te rijden, via de A2 en A58.



Rond halftien was een rijstrook vrijgemaakt en werd de omleiding ingetrokken. Om kwart voor tien werd ook de andere rijstrook vrijgegeven.