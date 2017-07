Vrouw overvallen in eigen huis in Oss

OSS - Een vrouw is maandagochtend overvallen in haar huis aan de Trompstraat in Oss. De politie spreekt van twee daders.

De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen.



Buit

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt en of er iemand gewond is geraakt. De overval vond om tien voor negen plaats.



De overvallers zijn twee blanke mannen. Ze worden tussen de 28 en 31 jaar oud geschat en droegen allebei een lichtblauwe blouse en een donker gilet.