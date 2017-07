Tillburgse oprichter Max Verstappenfanclub blijft erin geloven

EINDHOVEN - Het busje van Tilburger Bas van Bodegraven rijdt tussen de '0 en 80 kilometer per uur in een midweek', zoals hij zelf altijd ironisch zegt. In dat tempo reed hij ook naar Oostenrijk om Max Verstappen na één bocht te zien afhaken. Max deed dat wel met 300 kilometer per uur, dat dan weer wel.

"Tja, het is een kwestie van relativeren", zegt Bas. Hij is de oprichter van de GOMAX-fanclub. Hij houdt van snelle wagens om naar te kijken, maar zelf rijdt hij het liefst in zijn 37 jaar oude Mercedes Dieselbus.



En relativeren kan Bas als de beste. "Ik dacht dat de tribune vol Nederlanders snel leeg zou lopen na he stranden van Max, maar het zijn stuk voor stuk liefhebbers van de sport. Die blijven gewoon kijken naar de race omdat dat zo machtig mooi is. Ook zonder Max."Een kapotte koppeling was de oorzaak van opnieuw een ultra korte race van Max. "Maar volgende week ga ik gewoon weer kijken hoor, in Silverstone. Dan ga ik wel met het vliegtuig, dat gaat net even wat sneller."