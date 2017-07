Iedereen geslaagd op Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Alle leerlingen van het vmbo van het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel zijn geslaagd. Dat een opleiding een slagingspercentage heeft van honderd procent, gebeurt niet vaak.

Eén leerling dreigde nog roet in het eten te gooien en had een herkansing nodig. Het Van Haestrechtcollege is een kleine middelbare school en heeft 325 leerlingen. 66 Scholieren deden hier dit jaar eindexamen op het vmbo.