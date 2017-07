Scooterrijder (90) overleden na botsing met auto van man uit Halsteren

HALSTEREN - De snorscooterbestuurder die zondag botste op de wagen van een automobilist uit Halsteren, is zondagavond in een Rotterdams ziekenhuis overleden.

Zondagmiddag stak een 90-jarige bestuurder van een snorscooter in Serooskerke de weg over. Gelijktijdig reed een 63-jarige bestuurder uit Halsteren met de auto over die weg. Ze botsten op elkaar.



De bestuurder van de snorscooter werd ernstig gewond met een ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij 's avonds overleed.



De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De automobilist uit Halsteren zal later worden verhoord.