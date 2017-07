Gemeente is gedrag FC Den Boschfans zat: supportershome wordt afgebroken

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil dat het supportershome voetbalclub FC Den Bosch wordt verplaatst of afgebroken. Volgens de gemeente is de locatie, net zoals het zogenoemde M-plein, een 'vrijplaats voor drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing'.

Burgemeester Ton Rombouts laat in een brief weten dat zowel de politie als de voetbalclub de ongewenste activiteiten constateerde.



Verlengstuk

De gemeente heeft de Stichting Met Heel Mijn Hart opdracht gegeven vóór 1 augustus het supportershome zelf af te breken of te verplaatsen. "Als de stichting in gebreke blijft, doen wíj dit en zullen wij het M-plein ontruimen." Het M-plein en het supportershome zijn eigendom van de gemeente Den Bosch.



Ook naar de M-side wordt kritisch gekeken. Bij dat tribunevak zijn 'bouwkundige gebreken' geconstateerd. De gemeente vindt dat de M-side een verlengstuk is geworden van de activiteiten binnen de vrijplaats van het supportershome en het M-plein. "Daardoor is de sociale veiligheid aangetast."



FC Dordrecht

De maatregelen zijn onder meer het gevolg van ongeregeldheden op 5 mei tijdens de laatste competitieronde in de Jupiler League. Het duel met FC Dordrecht werd twee keer stilgelegd, onder meer vanwege vuurwerk op het veld. Een vuurwerkbom ontplofte toen vlakbij een ballenjongen.



"Destijds heb ik al gezegd dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is", reageert burgemeester Rombouts. "Het supportershome moet een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen. Dat is nu totaal niet aan de orde en daarom grijpen de politie, de club en de gemeente samen in.''