Laveloze man wil hond stelen en ramt met busje geparkeerde auto's

BREDA - Een laveloze man (35) is zondagnacht op de Emerparklaan in Breda opgepakt, omdat hij kort daarvoor met zijn bestelbus tegen geparkeerde auto's was aangereden. Ook zou hij hebben geprobeerd een hond te stelen.

De politie kreeg na middernacht een melding dat een wit busje tegen het verkeer inreed op de Arenberglaan. Daarbij werden geparkeerde auto's geramd.



Hond

Even later belde een hondenbezitster de politie, omdat een bestuurder op de kruising met de Mastenbroek een poging deed haar huisdier mee te nemen.



Agenten zagen de witte bus rond twee uur op de Emerparklaan staan. Op de bijrijdersstoel lag een man die niet wakker te krijgen was. Daarom opende de agent de deur van de bus.



Politiebureau

De man was stomdronken en werd eerst door ambulancepersoneel onderzocht. Hij werkte tegen en werd geboeid naar het politiebureau gebracht. De bus is in beslag genomen. De politie is een onderzoek begonnen.