Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport na ontruiming verkeerstoren

EINDHOVEN - De verkeerstoren van Eindhoven Airport is even na één uur vanmiddag ontruimd. Dat gebeurde nadat er een vreemde geur is ontdekt in de verkeerstoren.

De ontruiming is van grote invloed op het vliegverkeer. Sinds ëén uur kan er niet meer gestart of geland worden. Vliegtuigen worden nu omgeleid.Ook het crisisbeheersplan is in werking gesteld.Personeel in de verkeerstoren klaagden over een vreemde geur en hun ogen raakten geïrriteerd. Na deze melding kwam de brandweer gelijk in actie en is ook een ambulance naar het vliegveld vertrokken.Sandra van Hest is onderweg naar Nice en zit al een uur tijd te wachten in het vliegtuig dat nog steeds op het punt van vertrekken staat. Ze krijgt nu de melding dat ze verwacht dat ze over 50 minuten echt de lucht in gaat.