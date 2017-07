Mecanicien van het peloton: 'De fiets van nu heeft geen romantiek meer'

SINT WILLEBRORD - Hubert van Hooijdonk uit Sint Willebrord was jarenlang de mecanicien van het peloton. Renners uit de hele wereld kwamen naar 't Heike om hun fiets af te laten stellen. Kanonnen als Miguel Indurain, Lance Armstrong en alle Nederlandse toppers waren 'klant' bij Sportshop Hubert.

Maandag is het rustdag in de Tour de France. Een mooi moment om langs Hubert te gaan om de verschillen van de koersfiets van toen en nu te belichten.





"Op deze RIH heb ik zelf nog gekoerst. Hij komt uit 1968 en is puntgaaf", Hubert spreekt vol trots over zijn Ferrari rode koersfiets van weleer. "Alles aan de fiets is mechanisch. Je kon toen nog echt sleutelen en onderdelen vervangen. Nu is dat niet meer." De fiets uit 1968 is langer en zwaarder. "Dat moest wel. De wegen waren slechter en de materialen zwaarder."Tegenwoordig hebben alle fietsen in het peloton elektronische schakeling. Wegen ze een paar kilo en zijn ze van super lichte maar super sterk materiaal. "Het is prachtig. Je kunt veel sneller schakelen en zelfs op de pedalen staan en dan schakelen. Dat moet je met die RIH niet doen. Dan ligt de ketting er af", zegt Hubert."Romantisch is het niet meer. Sleutele gaat nauwelijks en je kunt er zelf niks meer aan repareren. Achja, die snelheden van tegenwoordig zijn ook nooit te halen op een oude stalen fiets. Het is allemaal nostalgie. Maar ja, we worden dan ook wel weer een jaartje ouder", besluit Hubert met een glimlach.