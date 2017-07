Dronken automobilist ramt schutting en gaat ervandoor op twee lekke banden

ROOSENDAAL - Een automobilist was zo dronken, dat hij zondagavond in de Jan Tooroplaan in Roosendaal tegen een schutting reed. De bewoner van het bijbehorende huis zat binnen en hoorde gekraak. Hij ging naar buiten, zag de wagen en sprak de automobilist aan. Maar die liep weg en reageerde lacherig.

Even later reed hij weg, terwijl de auto twee lekke banden had.



De eigenaar van de schutting stapte in zijn auto, reed achter hem aan en en belde in de tussentijd de politie. Verderop zag hij dat agenten met de brokkenmaker in gesprek waren.



Die werd aangehouden. Uit een blaastest bleek, dat de man uit Hoogerheide veel te veel had gedronken. Zijn rijbewijs werd afgepakt. Ook bleek de auto waarin hij reed, onverzekerd was.