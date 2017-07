Geen schommels en glijbanen, maar de uitkijktoren van Tjeu (11) staat er!

HEESWIJK-DINTHER - Je bent 11 jaar, hebt nog geen idee wat je wil worden, maar er staat wel al een uitkijktoren langs de N279 bij Heeswijk-Dinther die jij bedacht hebt. Het overkwam Tjeu Wijgergangs. Hij won een ontwerpwedstrijd van de provincie.

De vraag of hij dan misschien wel architect wil worden wuift hij weg. De leerling uit groep 8 heeft nog geen idee wat voor baan hij zou willen in de toekomst.



'Schommels en glijbanen'

Het talent lijkt hij er in ieder geval voor te hebben. Uit negentig inzendingen koos de Provincie Noord-Brabant het ontwerp van Tjeu uit Heeswijk-Dinther. Volgens hem komt dat doordat zijn ontwerp nogal 'makkelijk' was.



"De anderen hadden allemaal glijbanen en schommels bedacht, dat ging 'm niet worden", lacht de jongen. Hoe bescheiden hij ook overkomt, hij is er wel apetrots op dat zijn toren echt gebouwd is.



"De eerste keer dat ik hem zag, stond ik echt stomverbaasd te kijken. Hij is echt heel mooi!"



Hout van gesneuvelde bomen

Tjeu opende de toren maandag feestelijk samen met gedeputeerde Christophe van der Maat. Volgens hem heeft Tjeu gewonnen omdat zijn ontwerp gewoon goed in de omgeving past. Verder weet Van der Maat te vertellen dat de toren gemaakt is van bijzonder materiaal.



"Van bomen die gerooid zijn voor de aanleg van de N279 die hierlangs loopt. Van dat hout zijn ook nog bankjes gemaakt die langs de fietsroutes hier in de omgeving komen", legt de provinciebestuurder uit.



Kleine aanpassingen

Tjeu bewondert zijn toren nog maar eens. Goedkeurend klimt hij met zijn klasgenootjes van De Bolderik naar boven. Hoewel, er zijn wel een paar dingen anders dan in zijn ontwerp. "De heuvel had ik niet getekend en de brug ernaartoe ook niet, maar hij is er mooier door geworden."



En of de netten boven in de toren het uitzicht niet verpesten? "Neehoor, safety-first!", zegt Tjeu vastberaden. Als het dan geen carrière in de architectuur wordt, dan hebben we vast een goede aan Tjeu als veiligheidsadviseur.