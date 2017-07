Honderden hennepplanten ontdekt in de bossen bij Schaijk

SCHAIJK - Ruim tweehonderd hennepplanten stonden verscholen tussen de bomen in het bos bij Schaijk. De 261 planten groeiden in zwarte bloempotten op een verscholen plek in het bos. Voor de kwekerij was een stuk bos vrijgemaakt om alles neer te kunnen zetten.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de planten samen met de politie en de gemeente opgeruimd. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.