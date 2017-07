Fans boos over sluiting supportershome FC Den Bosch: 'We hebben nooit iets gehoord'

DEN BOSCH - Verbazing, verdriet en boosheid. Dat waren de eerste emoties die opkwamen bij supporters van FC Den Bosch toen ze hoorden dat hun clubhuis dicht moet van de gemeente. Stichting Met Heel Mijn Hart herkent zich niet in beeld dat het supportershome een ‘vrijplaats voor drugsgebruik, ondermijnend gedrag en ongewenste samenscholing’ is en overweegt naar de rechter te stappen.

De supporters vinden dat de gemeente niet duidelijk aangeeft om wat voor zaken het precies gaat en wanneer ze hebben plaatsgevonden. “Het is vreemd dat de gemeente claimt over allerlei informatie te beschikken, maar dat wij de afgelopen vier jaren nog nooit iets van de gemeente hebben gehoord”, zegt voorzitter Christian Stundebeek.



De gemeente wil dat Met Heel Mijn Hart het supportershome voor 1 augustus afbreekt of verplaatst.



Juridische stappen

Stundebeek overweegt juridische stappen te ondernemen. “We zijn helemaal niet geïnformeerd en hebben bewijs dat er al een heel seizoen niks is gebeurd. En ook daarvoor gaat het om alleen om situaties bij wedstrijden, niet in het supportershome. Bij elke club reageren er wel eens supporters uit emotie, toch?”



De maatregelen zijn ook genomen door de ongeregeldheden bij het duel tegen FC Dordrecht in mei. De wedstrijd werd twee keer stilgelegd, onder meer vanwege vuurwerk op het veld. Een vuurwerkbom ontplofte vlakbij een ballenjongen. Volgens Met Heel Mijn Hart is er 'geen relatie tussen het vuurwerkincident en het supportershome'.



ZIE OOK: Gemeente is gedrag FC Den Boschfans zat: supportershome wordt afgebroken



Voordat de stichting naar de rechter stapt, wil ze om tafel met de directeur van FC Den Bosch. “Wij zijn geen supportersvereniging, maar bezitten bijna zestig procent van de aandelen van de club. Wij zitten normaal gesproken dus aan tafel als er besluiten worden genomen, maar hier wisten we niks van”, aldus de voorzitter.



Geen waarschuwing

Hij vertelt dat de stichting nooit een officiële waarschuwing heeft gehad of een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente. “We hebben nooit klachten gehoord en er is ook nooit naar voren gekomen dat er drugs wordt gebruikt. En een samenscholing in een supportershome lijkt me nogal logisch. In iedere kroeg in elke stad is een samenscholing.”



FC Den Bosch en de gemeente zijn om een reactie gevraagd, maar hebben die nog niet gegeven.