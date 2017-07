Kansas zegt concert in 013 af, rockband vindt Europa te onveilig

TILBURG - Het concert van de Amerikaanse rockband Kansas in 013 in Tilburg gaat niet door. De muzikanten hebben hun tournee door Europa afgelast, omdat het voor de bandleden niet veilig genoeg zou zijn in Europa. Het optreden in Tilburg stond voor woensdag gepland.

De annulering is gebaseerd op veiligheidswaarschuwing van de Amerikaanse overheid. Die zegt dat er deze zomer voor Amerikanen te veel risico's kleven aan reizen door Europa.



'Verdrietig'

"Kansas is zeer verdrietig dat de band dit jaar niet voor zijn Europese fans kan optreden", zo laat de band in een verklaring weten. De rockband zou samen met Uriah Heep optreden. Mensen die al kaarten hebben gekocht krijgen hun geld terug.



Het is niet voor het eerst dat een Amerikaanse band een optreden in 013 afzegt vanwege de veiligheid. De metalband Lamb of God en supportact Children of Bodom besloten na de aanslag in het Parijse theater Bataclan in november 2015 niet in Tilburg op te treden. De muzikanten voelden zich niet veilig.