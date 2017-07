Jan Janssen won groene trui niet zonder slag of stoot: 'Ik zag alles voor een doedelzak aan'

EINDHOVEN - In 1964 was het feest in Ossendrecht. Inwoner Jan Janssen boekte groot succes in de Tour de France. De latere Tour-winnaar won de groene trui. "Ik heb er echt voor moeten vechten."

Naam: Jan Janssen

Geboortedatum: 19 mei 1940

Geboorteplaats: Nootdorp

Tour de France: 1964

Moment om te herinneren: Eerste Nederlander die groene trui wint



De eerste Nederlander die de groene trui wint, kunt u het zich nog goed herinneren?

“Ja, in 1964. Het was een behoorlijk gevecht met een aantal Belgische sprinters. Ik won de trui niet in alledaagse sprints, maar meer in het middelgebergte. Daar waren de sprinters er allemaal afgereden en hing ik er nog aan. De groene trui kwam vanzelf dichterbij. Ik sprokkelde overal wat puntjes, ook in bergetappes. In Pau was er een lastige wedstrijd met vier cols, ik zag alles voor een doedelzak aan. Maar ik werd daar tweede. Dan pak je toch behoorlijk wat punten ten opzichte van concurrentiesprinters.”



Waren er ook mindere momenten op weg naar de winst van de groene trui?

“Ja, er was een geweldige tegenslag in de rit Andorra-Toulouse. Ik was met een man of tien weg, ook met mijn grootste concurrent. Bij de finish draaiden we de piste op. Een hele gladde piste. We kwamen er in het midden van de wielerbaan op, daarna ging het mis. Daar lag Jan, op de grond. Ik had bij de eerste drie moeten rijden, dan had ik het puntenklassement veel makkelijker kunnen winnen. Mijn grootste tegenstrever won die etappe, hij won in totaal vier etappes. Maar die zege was voor mij de grootste klap.”



Uiteindelijk was er toch de winst van de groene trui, groot feest?

“Het was een geweldige opsteker. Het was de eerste keer dat een Nederlander de groene trui wist te veroveren. En ik had ook nog twee etappeoverwinningen. Voor een 24-jarig rennertje was het natuurlijk al een formidabele erelijst. Ik woonde toen nog net in Ossendrecht. Dat was een heel onthaal. Fanfare, receptie, burgemeester. Je kent het wel.”



Denk je nog vaak terug aan de winst van de groene trui?

“Ik heb er in totaal drie gewonnen. Ik denk dat ik er wel vijftig of zestig heb gehad, maar ik heb er veel weggegeven. Nu heb ik er nog twee of drie. Daar heb ik meer dan genoeg aan. Maar ik ben daar ook heel zuinig op. Ik heb hem af en toe in mijn hand, dan denk ik terug aan die tijd. Ik heb er echt voor moeten vechten.”