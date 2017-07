Auto vier keer over de kop na verkeersruzie op de N2, verdachte vandaag voor de rechter

DEN BOSCH - Bij de rechtbank in Den Bosch dient dinsdag de zaak tegen een 41-jarige man uit Valkenswaard, die op nieuwjaarsdag bij een verkeersruzie op de N2 bij Eindhoven een andere auto van de weg drukte. Die auto sloeg vier keer over de kop, wat werd gefilmd door een dashboardcamera van weer een andere auto. Op de beelden was te zien dat er in de auto van de verdachte ook nog een jong meisje zat.

De verdachte werd een week later opgepakt. Hij zegt dat hij niet doorhad dat hij de auto van de weg drukte.



Het slachtoffer reed op nieuwjaarsdag samen met zijn vriendin over de weg, die parallel loopt aan de A2. Er ontstond een verkeersruzie tussen hem en een andere automobilist. Deze bestuurder van een Audi A8 zou eerst heel dicht op hem hebben gereden en daarna rechts hebben ingehaald.



Auto over de kop

"Ik seinde van: 'doe eens normaal, man'", vertelt het slachtoffer in het opsporingsprogramma Bureau Brabant, waarbij hij onherkenbaar in beeld wordt gebracht. "Hij wordt boos en duwt mij letterlijk naar een lantaarnpaal." Zijn auto raakte de lantaarnpaal niet, maar belandde wel in de sloot en sloeg vier keer over de kop.



"Ik sta in de sloot, helemaal nat, en zie mijn vriendin nog in de auto zitten. En ik zie haar helemaal niet bewegen. Dan word je helemaal gek." Het ongeluk is vanuit een auto op de A2 gefilmd met een dashcam. Ook die beelden werden getoond in Bureau Brabant.



Het slachtoffer hield onder meer een gebroken duim, sneeën in zijn hoofd en een gescheurde spier in zijn been aan het ongeluk over. Ook heeft hij waarschijnlijk voor de rest van zijn leven pijn aan zijn schouders. Zijn vriendin had een gebroken pols, meerdere kneuzingen en last van haar rug en nek.