Bergen op Zoom wil dat Zeeuwse goederentreinen voortaan rechtstreeks naar Antwerpen rijden

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom wil dat het Rijk werk maakt van de aanleg van een rechtstreekse lijn van Zeeland naar Antwerpen. Nu moeten de Zeeuwse goederentreinen richting België nog dwars door Bergen op Zoom en Roosendaal. En dat zorgt voor veel overlast.

Het aantal treinen zal de komende jaren fors stijgen. Dat heeft te maken met de aanleg van een nieuwe containerterminal en de uitbreiding van een lpg-overslagbedrijf bij Vlissingen. De verwachting is dat de hoeveelheid goederentreinen binnen enkele jaren zal oplopen tot 14.000 per jaar. Terwijl er dit maximaal 10.300 mogen zijn.



Geluidsoverlast

Goederentreinen door de West-Brabantse steden zorgen al tientallen jaren voor trillingen en geluidsoverlast bij omwonenden. Door een afslag te maken op de bestaande spoorlijn parallel aan het Schelde-Rijnkanaal zou het probleem kunnen worden opgelost. De goederentreinen buigen dan bij de provinciegrens af naar het Antwerpse havengebied en hoeven daardoor niet langer door Bergen op Zoom en Roosendaal te rijden.



Tot nu toe zag het Rijk weinig reden voor de aanleg van deze zogeheten VeZa-boog omdat er te weinig treinen gebruik van zouden maken. In 2014 vond de staatssecretaris het stukje spoor niet rendabel.



Over de brug

Volgens burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom zijn er inmiddels mogelijkheden om een gedeelte van het spoor mee laten financieren door de provincie Zeeland. Bovendien zal rijksoverheid over de brug moeten komen wanneer de norm voor het maximale aantal treinen wordt overschreden.