Niet voor mensen met hoogtevrees: kermis Uden krijgt zweefmolen van 80 meter hoog

UDEN - Als je hoogtevrees hebt, kun je deze attractie maar beter overslaan. Als je daar geen last van hebt, is het een bezoekje aan de kermis van Uden waard. Daar komt zweefmolen Flyer van maar liefst tachtig meter hoog te staan.

Kermiscoördinator Pascal Donkers verwacht dat het een echte publiekstrekker wordt. Volgens hem is het de hoogste zweefmolen ter wereld en een attractie voor de hele familie. “Hij gaat niet heel snel, maar gewoon heel erg hoog. En je zit in stevige gondels”, vertelt hij.



Spiksplinternieuw

De attractie is spiksplinternieuw en staat voor het eerst op een kermis in Nederland. “We zijn er trots op dat in Uden de première plaatsvindt van deze miljoenen kostende attractie.” De Mega Kermis Uden duurt van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli.