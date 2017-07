Bij Priscilla stond een rukker voor het raam: 'Ik kon alleen maar gillen'

TILBURG - De schok is inmiddels wel een beetje gezakt, maar nog steeds kan de 25-jarige Priscilla Huijbregts uit Tilburg er met haar hoofd niet bij waarom er zondagavond een man voor haar raam stond te masturberen. "Ik was verstijfd door schrik en kon alleen maar gillen", vertelt ze. "Wat waren zijn bedoelingen en houdt hij me al langer in de gaten?"

Het is zondagnacht kwart voor één als Priscilla en haar vriend Bryan besluiten dat ze gaan slapen. De film is weliswaar nog niet afgelopen, maar ze zijn moe en die film kijken ze later wel af. Nog één laatste sigaretje en dan naar bed. Patricia klopt nog even het kussen van de hondenmand op die onder het woonkamerraam ligt.



Als ze bij het raam staat hoort ze ineens dat er heel zachtjes wordt geklopt. Ze kijkt nog eens goed, want het is donker buiten. Ze ziet een blote mannenbuik en een geslachtsdeel voor haar raam. En die man staat zichzelf ook nog eens af te trekken op een paar centimeter van het glas.



'Een trekker!'

Ze schrikt zich te pletter. Maar er is ook twijfel of ze het echt wel goed gezien. Als blijkt dat er echt een mastuberende man staat kan ze weinig anders meer dan gillen. “Bryan, een trekker!”, is het enige wat ze weet uit te brengen. Ze gilt zo hard dat meerdere buren hun huis uit komen om te kijken wat er aan de hand is.



Haar vriend Bryan stapt meteen in de auto en gaat op zoek naar de man. Onderweg belt hij de politie, maar de spreekwoordelijke vogel lijkt gevlogen want de man is niet te vinden. De politie komt ondertussen naar Priscilla, neemt haar melding op en probeert haar gerust te stellen.



'What the fuck'

Dat lijkt een dag later aardig gelukt. "Nu het wat gezakt is, denk ik wel: what the fuck?! Wat een debielen lopen er toch rond", vertelt ze. "Ik heb vandaag veel gepraat met m’n familie, maar ik voel me niet helemaal veilig als ik straks alleen thuis ben." Ze vraagt zich dan ook af of hij haar al langer in de gaten houdt.



De man is nog niet aangehouden, laat de politie weten. Priscilla verwacht dat het geen bekende van haar is. Ze heeft met niemand ruzie en ook geen rancuneuze ex. "Ik ben namelijk al tien jaar met Bryan samen." Ze hebben twee kinderen. "Dat zo iemand zo dichtbij je gezin komt, vind ik heel eng."