Vreemde geur in verkeerstoren Eindhoven waarschijnlijk door onderhoudswerkzaamheden

EINDHOVEN - Onderhoudswerkzaamheden aan een installatie waar de verkeerstoren aan vastzit, is waarschijnlijk de oorzaak van de klachten bij de luchtverkeersleiding. De drie luchtverkeersleiders van Eindhoven Airport roken maandagmiddag een vreemde geur in de verkeerstoren en hadden last van hoofdpijn. “Als dit gebeurt grijpen we in en staat de veiligheid voorop.”

Even na 13:00 uur werd de toren ontruimd en daarmee ging dus ook het vliegveld op ‘zwart’. “Dat betekent dat er geen vliegtuig meer mag landen en er ook niet meer opgestegen kan worden”, vertelt Elanor Boekholt-O’Sullivan, commandant van vliegbasis Eindhoven.



Een vermoeden

“Het enige wat we weten is dat er onderhoudswerkzaamheden aan een installatie zijn geweest die aan de toren vastzit. We vermoeden dat het daarvandaan komt. Op dit moment doen een adviseur gevaarlijke stoffen en de marechaussee onderzoek. Op basis van die uitkomsten zullen we uiteindelijk weten wat het is geweest.”



Lees ook: Eerste vliegtuigen weer vertrokken na ontruiming verkeerstoren Eindhoven Airport

Het luchtverkeer had veel last van de gevolgen. Zeven vliegtuigen mochten niet meer landen en moesten uitwijken naar Amsterdam, Maastricht en Weeze (Duitsland). Zeven vliegtuigen kregen geen toestemming te vertrekken.



“Dat wordt goed gecommuniceerd met de passagiers”, zegt Elanor. “In het vliegtuig wordt al uitgelegd wat er aan de hand is. Nogmaals, de veiligheid staat voorop. Niet alleen van het publiek, maar óók van onze eigen mensen op onze vliegbasis.”

Onmiddellijk ingegrepen

“Eindhoven Airport is een militair vliegveld dat ook voor de burgerluchtvaart wordt gebruikt. Militaire operaties gaan in principe altijd voor. We houden altijd rekening met de normale passagier, maar niet als het om de veiligheid gaat. En dat zou ook niemand van ons moeten verwachten. Toen ons personeel last had van iets wat irriteerde, hebben we onmiddellijk ingegrepen en het personeel uit de toren gehaald.”