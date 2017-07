Zwanenfamilie bezet A59 bij Waalwijk en weigert weg te gaan

WAALWIJK - Een zwanenfamilie heeft maandagavond rond zes uur de A59 bij Waalijk bezet. De dieren stonden midden op de snelweg in de richting van Den Bosch en weigerde weg te gaan. Dat leverde een paar kilometer file op.

Politie, Rijkswaterstaat en de Dierenambulance hadden er een zware kluif aan om de zwanen van de weg af te krijgen. De moeder- en vaderzwaan waren erg fel naar iedereen die ook maar probeerde te vangen. Er waren namelijk jonge zwanen bij en die werden goed beschermd door hun ouders.



Uiteindelijk lukte het na ongeveer een half uur om alle dieren te vangen en in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond.



Al eerder zwaan op A59

Een paar maanden terug stak een zwaan ook de A59 over. Hierdoor moest een automobilist uitwijken en die belandde vervolgens in de sloot.