20 jongeren van brandend schip gehaald midden in de Biesbosch

DRIMMELEN - Twintig jongeren zijn maandagavond van een brandende boot in de Biesbosch gehaald. Niemand raakte gewond. "Het gaat om jongeren van 16, 17 jaar oud en ze zijn heel erg geschrokken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De jongeren zijn onderweg naar de haven van Drimmelen waar hun ouders hen opwachten.

De groep jongeren werkt op IJsboerderij Jacobushoeve in Dorst en was op bedrijfsuitje. Rond kwart over zeven brak er brand uit op de boot. De oorzaak van de brand was een gasfles, meldt de Veiligheidsregio. "Maar het is niet duidelijk of dit kwam omdat de gasfles lekte, of dat er een explosie is geweest", laat de woordvoerster van de Veiligheidsregio weten.



"Een paar jongeren zijn tijdens de brand overboord gesprongen", vertelt de woordvoerster. "Maar niemand heeft verwondingen of rook ingeademd." De groep werd overgebracht naar de Amaliahoeve, een boerderij in de buurt. "Daar waren ook ambulancebroeders om er zeker van te zijn dat alles goed gaat."De brandende boot lag vlakbij bij het bruggetje van de Sloot van Sint Jan. Die plek was lastig te bereiken door de brandweer, want je kan er met de auto niet komen. Er werd daarom een blusboot ingezet. Om kwart voor acht was het vuur onder controle.