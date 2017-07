Derrick Luckassen is een gevoelsmens: 'Niet voor niets PSV boven Feyenoord verkozen'

EINDHOVEN - Feyenoord bereikte een akkoord met AZ, maar Derrick Luckassen koos voor PSV. Na een succesvol verlopen medische keuring op maandag zette de verdediger zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Wie is de nieuwe speler van PSV?

De 22-jarige Luckassen maakte op 30 augustus 2014 zijn debuut, hij kwam als invaller binnen de lijnen als vervanger van Viktor Elm. Sindsdien ontwikkelde hij zich tot een onbetwiste basisspeler in Alkmaar. "Trainer John van den Brom heeft afgelopen seizoen veel gewisseld, maar er was altijd wel een plekje voor Luckassen", zegt Klaas Jan Bos, AZ-watcher van NH.De voormalig jeugdinternational, zoon van Ghanese ouders, speelde het afgelopen seizoen op veel verschillende posities. "Hij zwierf echt door het elftal. Rechtsback, centrale verdediger, verdedigende middenvelder. Hij speelde het allemaal, terwijl hij zelf het liefst centraal speelt. Dat heeft hij intern ook aangegeven, maar op een gegeven moment heeft hij een modus gevonden waarin hij zich schikte naar de wensen van Van den Brom en speelde hij op verschillende posities."Met Derrick Luckassen haalt PSV een ‘lieve’ jongen binnen. "Hij is een gevoelsmens. Het is ook niet voor niets dat hij PSV boven Feyenoord heeft gekozen. Vanuit Rotterdam was er een beter aanbod, maar hij had zelf een beter gevoel bij PSV. Als Phillip Cocu hem weet te raken, dan kan hij echt een meerwaarde worden. Bij AZ stak hij er echt bovenuit, dan moet je bij PSV toch ook meekunnen."De fysiek sterke Luckassen, die op straat leerde voetballen in Amsterdam, kwam in de zomer van 2007 bij AZ terecht. Nu zet hij een volgende stap, logisch volgens Bos. "Hij is zelfverzekerd en weet heel erg goed wat hij wil. Hij heeft zichzelf op het veld ook wat meer onder controle en is hij fysiek sterker geworden. Zichzelf onder controle houden is nog wel een punt van aandacht. Afgelopen seizoen kreeg hij nog 11 gele kaarten en in de play-offs pakte hij rood, daardoor mist hij de eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is tegen AZ."Met Luckassen haalt PSV een 'gewaardeerde speler' binnen. De verdediger, broer van de bij het Oostenrijkse St. Pölten spelende Kevin Luckassen, is een grote vriend van AZ-speler Ridgeciano Haps. Bij een vertrek van linksback Jetro Willems zou het volgens Bos 'niet raar' zijn als de naam van Haps valt in Eindhoven.Luckassen noemde PSV een paar jaar geleden al als mogelijke club in de toekomst. In 2014 droomde hij als aanvoerder van AZ onder 19 over het eerste van AZ, om daarna naar een club als Real Madrid, Arsenal of PSV te gaan."Ik ben enorm trots dat ik deze overstap kan maken. Ik heb puur op gevoel voor PSV gekozen. Er waren wat andere opties, maar ik vind PSV een mooie club, een die bij me past. Ik hoop hier heel mooie tijden te beleven", zegt Luckassen op de website van PSV.