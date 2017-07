Heldin Femke redt samen met vriendinnetje leven van twee volwassen mannen

DEN BOSCH - Twee mannen zijn zondagmiddag gered van een verdrinkingsdood door de 14-jarige Femke en de 13-jarige Shania. De twee vriendinnen waren aan het zwemmen in het Engelermeer in Den Bosch toen ze twee volwassen mannen om hulp hoorden roepen.

"Ik was samen met Shania op een groen luchtbedje naar het vlot aan het zwemmen. Dat is ongeveer in het midden van het meer. Op de terugweg zagen we twee mannen. Het leek erop alsof ze verdronken", vertelt Femke.

Luchtbed

"Ze gingen telkens kopje onder en zo. Ze riepen ook om hulp, maar één man kon ik niet goed verstaan. Hij was namelijk niet Nederlands. We zijn er snel naartoe gezwommen, gaven ons luchtbedje af en hebben ze uit het water getrokken. Gelukkig hadden we ons luchtbedje bij anders hadden we ze écht niet kunnen redden."

Op de kant aangekomen bleek dat mannen tijdens het zwemmen kramp in de benen hadden gekregen. "Ze waren echt flink geschrokken. Ze hebben ons bedankt en daarna zijn we weer weggegaan."

Schrikken

Het had heel anders kunnen aflopen. De 8-jarige Tristan verdronk 5 juli in vakantiepark De Flaasbloem in Chaam. Op 11 juni verdronk in recreatiepark ’t Zand in Alphen de 14-jarige Sendrick. “Toen het gebeurd was, kwam wel even in me op dat er ook in de krant had kunnen staan: Twee mannen verdronken in het Engelermeer."