Brand bij GGZ-instelling Reinier van Arkel waarschijnlijk aangestoken

VUGHT - De brand op een kamer bij GGZ-instelling Reinier van Arkel in Vught is waarschijnlijk aangestoken. Dit laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. De verdachte is een bewoner van de instelling.

“De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel gaan wij er vanuit dat de brand is aangestoken”, aldus de woordvoerder. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de brand van zondagavond.



Verdachte niet opgepakt

De politie maakt verder niks bekend over de verdachte. Alleen dat de bewoner niet is aangehouden, maar nog bij Reinier van Arkel verblijft.



De brand brak uit op de begane grond. De gesloten afdeling van de instelling werd daarna ontruimd. Een van de bewoners is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zeker zes mensen ademden rook in.