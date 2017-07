Mobiel toilet in brand gestoken in Rijen: 'Vlammen meters hoog'

RIJEN - Een mobiel toilet is maandagavond volledig afgebrand aan de Mangrovelaan in Rijen. Vandalen staken de Dixi in brand.

De mobiele wc stond aan de achterkant van het plaatselijke winkelcentrum onder het parkeerdek. De vlammen waren volgens omstanders meters hoog. De brandweer was snel ter plekke en kon er voor zorgen dat de brand niet oversloeg naar het gebouw ernaast.