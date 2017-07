Jack Mikkers wordt nieuwe burgemeester van Den Bosch, nu nog burgemeester van Veldhoven

DEN BOSCH - Jack Mikkers wordt de nieuwe burgemeester van Den Bosch. De huidige burgemeester van Veldhoven volgt Ton Rombouts op, die na ruim twintig jaar afscheid neemt van de Brabantse hoofdstad. De gemeenteraad van Den Bosch heeft hem maandagavond voorgedragen voor de functie.

Mikkers is lid van de VVD en is geboren in Heeze. Hij was wethouder in de gemeente Heeze-Leende en daarna burgemeester van Maasdriel in Gelderland en van Veldhoven. Er hadden 23 kandidaten gesolliciteerd naar de functie in Den Bosch. De gemeenteraad ziet in Mikkers een 'verbinder met een frisse blik'.



Gemakkelijk in de omgang

Uit een enquête onder 7000 Bosschenaren bleek begin dit jaar nog dat veel inwoners het liefst een vrouw als nieuwe burgemeester zagen. Ook moest de stad een betrokken burgemeester krijgen die gemakkelijk is in de omgang.



Mikkers kwam de laatste maanden vooral in het nieuws door de omstreden bijeenkomst van Eritreeërs in conferentieoord Koningshof in Veldhoven. Hij verbood de bijeenkomst na acties van tegendemonstranten. De Eritrese jongerenorganisatie die de conferentie organiseerde, kwam daarop met een schadeclaim van 180.000 euro.



'Met pijn in het hart'

Rombouts maakte in december bekend dat hij per 1 oktober met pensioen gaat. "Ik doe dat met pijn in mijn hart, want dit is de baan van mijn leven", zei hij toen. Hij had het besluit maanden daarvoor al samen met zijn vrouw genomen, maar hij wilde het pas bekendmaken als het Jeroen Boschjaar officieel was afgesloten.



"Ik zou dit wel tot mijn honderdste willen doen. Maar ik ben 65 geworden en blijf me nog tot 1 oktober volop inzetten. En daarna ben ik ook nog niet weg", zei hij destijds in een filmpje waarin hij zijn afscheid toelicht.



'Uit eigen zak'

De gemeente Den Bosch trekt 50.000 euro uit voor extra activiteiten rond het afscheid van burgemeester Rombouts. Dat was voor de plaatselijke SP aanleiding om te verklaren dat de 'grootverdiener' dit wel uit eigen zak kan betalen. "Sinds 2011 heeft hij 480.000 euro bijverdiend bovenop zijn jaarlijkse salaris van 126.000 euro."



De nieuwe burgemeester gaat 10.520 euro per maand verdienen. Dat stond in de vacature die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gepubliceerd.