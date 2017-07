Man overlijdt bij werkzaamheden aan sluis

OUDENBOSCH - Een 52-jarige man uit Oudenbosch is maandagmiddag overleden bij werkzaamheden aan de sluis in Limmel (Limburg) aan de Ankerkade. De man was aan het werk en viel door onbekende oorzaak in het water. Hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden de man niet meer redden.

De man belandde in het Julianakanaal en was lange tijd onvindbaar. Een duiker van de brandweer haalde de man uit het water. Hij was toen al overleden.