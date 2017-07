Donder en bliksem maakt voortijdig einde aan training PSV

EINDHOVEN - Op het moment dat de eerste training van PSV tijdens het trainingskamp in het Zwitserse Verbier op het punt stond afgesloten te worden, gaf niet Phillip Cocu, maar de donderende bliksem vanuit de omringende Alpen het eindsignaal. In volle sprint rende de complete selectie naar de beschutting van de kleedkamer.

Door die sprintende voetballers was ook Yanick van Osch. Door het vertrek van Pasveer en Jurjus is de jonge keeper (tijdelijk) opgeklommen tot derde goalie en daarom mocht hij mee op trainingskamp. Tot zichtbaar genoegen.



"Het is voor mij heel bijzonder. Als je al twaalf jaar bij de jeugdopleiding zit en met het eerste mee mag, dan is dat geweldig. Een mooie kans om me te bewijzen en te tonen dat ik bij de selectie hoor."Als rookie betekent het dat je, behalve goed je best doen op de training, ook wat klusjes voor je rekening moet nemen. "Op de Herdgang moeten we de kar met de materialen altijd sjouwen, maar hier is alles tot nu toe voor ons geregeld. Maar ik denk dat als er hier iets moet gebeuren of getild worden, dat ik en enkele andere jongens wel als eerste aan de beurt zijn."