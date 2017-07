'Mensen sloegen achterover en sprongen in het water', grote steekvlam bij bbq op boot

DRIMMELEN - De brand op de boot in de Biesbosch is maandagavond ontstaan tijdens het barbecueën. “Er kwam ineens een grote steekvlam”, beschrijft één van de jongeren die op de boot zat. “Mensen die dichtbij de barbecue zaten, sloegen achterover en sprongen meteen uit de boot.”

“Eerst dachten we nog dat het een grapje was, maar toen bleek dat die steekvlam geen grap was.” Door de steekvlam begon het afdakje boven de barbecue te branden, beschrijft één van de jongens. “We zijn er meteen water op gaan gooien”, vertelt een ander. Ook hielden ze de gasfles goed nat, om te voorkomen dat het vuur daar naar kon overslaan.



De jongeren die in het water sprongen, zijn uit het water gehaald door een boot van een scoutingclub die toevallig in de buurt was. “Iedereen is vooral geschrokken. Maar er is niemand gewond. Ze hebben alleen een paar verschroeide haren, maar geen brandwonden.”In de haven van Drimmelen stonden veel ouders klaar om hun kinderen op te halen. “Ik heb haar stem gehoord aan de telefoon en begrepen dat iedereen veilig is”, vertelt een vader die op zijn dochter stond te wachten. Veel jongeren kregen in de haven een isolatiedeken om, omdat ze waren afgekoeld door het water.De groep was met z’n twintigen op een boot vanwege een bedrijfsuitje van IJsboerderij Jacobushoeve. Op Facebook laat het bedrijf weten dat alles goed gaat en dat ze de hulpdiensten en de scouting bedanken.