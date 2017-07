Burgemeester van Heusden vertrekt naar Zaanstad

VLIJMEN - Jan Hamming wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Zaanstad. Dat werd vandaag via een skypeverbinding bekendgemaakt in de gemeenteraadsvergadering van de Noord-Hollandse gemeente. Hamming is al vijf jaar burgemeester in Heusden.

Hamming begon zijn politieke carrière in Tilburg. In 1994 begon hij voor de PvdA in de Tilburgse gemeenteraad. In 1999 werd hij wethouder voor de portefeuille welzijn, jongeren en wijken. In 2012 werd Hamming gekozen als burgemeester voor Heusden. Er waren toen 23 sollicitanten.



Op 1 oktober vertrekt Hamming naar Zaanstad. Zaanstad was al ruim een jaar op zoek naar een nieuwe burgemeester. De vorige burgemeester, Geke Faber, kreeg een motie van wantrouwen nadat de onrust in de wijk Poelenburg bekend werd. Ze overleefde de motie maar stapte enige tijd later zelf op.

In de wijk Poelenburg veroorzaakten hangjongeren veel onrust. De bekendste is voormalig treitervlogger Ismail Ilgün. Hij bedreigde gemeenteraadslid Juliëtte Rot terwijl het raadslid een interview gaf aan de regionale omroep NH. Ook hingen de jongeren bij de plaatselijke supermarkt rond wat klanten van de winkel een onveilig gevoel gaf.