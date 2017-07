'Het voelde als over de kop in de Python', avond vol emoties voor burgemeester Jack Mikkers

DEN BOSCH - De emoties van Jack Mikkers gingen maandagavond alle kanten op toen om negen uur het verlossende telefoontje kwam dat hij de nieuwe burgemeester van Den Bosch wordt. “Het voelde als in de Python met al die kurkentrekkers en over de kop gaan! Ik ben heel trots en blij, maar ik ga de Veldhovenaren ook missen”, zegt Mikkers.

Na tien jaar is het voor hem tijd om de gemeente Veldhoven te verlaten. “Ik kijk daar wel met een gevoel van weemoed naar. Het is goed om de wegen te laten scheiden, maar dat doet wel pijn”, vertelt hij. “Ik ben heel trots op Veldhoven en ik ben en wil dat ook nog meer worden op ’s Hertogenbosch.”



Daar staat hij aan de loodzware klus om de geliefde Ton Rombouts te vervangen. Hij was twintig jaar lang de burgemeester van de hoofdstad van onze provincie. “Ik kan hem niet vervangen. Hij heeft hier iets moois neergezet. Het schept een grote verantwoordelijkheid om in zijn voetsporen te mogen treden.”



Verliefdheid

“Ik weet dat de Bosschenaren van Ton Rombouts houden”, gaat hij verder. “Ik hoop dat ik een stukje van die verliefdheid of houden van ook hier mag realiseren.” In oktober gaat Rombouts met pensioen en dan neemt Mikkers het stokje van hem over.



Maar dan moet de Koning het daar wel mee eens zijn. De gemeenteraad heeft Mikkers nu officieel voorgedragen, maar de Koning beslist uiteindelijk. “Ik heb veel vertrouwen in deze Koning”, lacht Mikkers. “En ik heb er veel vertrouwen in dat hij zijn handtekening ook zet!”