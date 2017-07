Politie sluit weg af en doet onderzoek naar keienongeluk in Schijndel

SCHIJNDEL - De politie heeft maandagavond de Structuurweg in Schijndel enige tijd afgesloten voor een reconstructie van het keienongeluk. Op de avond van het ongeluk lagen er verschillende grote keien op weg. Een 32-jarige vrouw uit Schijndel reed er met haar auto overheen, kreeg een klapband en raakte zwaargewond doordat ze tegen een boom knalde.

De politie gaat er van uit dat de keien doelbewust op het wegdek zijn gelegd. Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedde al meerdere keren aandacht aan de zaak. Tot nu zonder veel resultaat.



De politie had gehoopt dat de daders zich zouden melden na alle aandacht op tv, flyeracties en enorme deelacties op social media. Zelfs op de kermis in Schijndel staat een tekstkar om aandacht te vragen voor het ongeluk.



Onbegrijpelijk

Het slachtoffer hield een klaplong aan het ongeluk over. Ook is ze meerdere keren met spoed geopereerd. Inmiddels is ze van de intensive care af. Haar vriend was na het ongeluk flink van slag en vond het 'onbegrijpelijk dat mensen zoiets konden doen.'



Kort na het ongeluk reed ook nog een andere automobilist over een kei op de Structuurweg in Schijndel. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte wel flink beschadigd.