Felle brand verwoest auto in Wilbertoord

WILBERTOORD - Een auto is maandagnacht uitgebrand in de Veenbesstraat in Wilbertoord. Het vuur brak rond kwart voor een uit.

De toegesnelde brandweer bluste de auto, maar kon niet voorkomen dat er weinig van overbleef.

Burenruzie

Volgens een omstander heeft de brand mogelijk te maken met een burenruzie. De eigenaar van de auto zou zijn aangehouden. Er zou ook onderzoek in zijn woning zijn gedaan.

Niemand raakte gewond.