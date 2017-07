Bonnie St. Claire maakt opnieuw 'dubbele tong los', dit keer na optreden in Nuenen

NUENEN - Zangeres Bonnie St. Claire is opnieuw in opspraak geraakt. Afgelopen weekend trad ze op tijdens de Roze Zaterdag op de kermis in Nuenen, maar ze sloeg volgens toeschouwers een modderfiguur.

De zangeres stond met een glas rosé in haar hand op het podium. Een getuige vertelt in De Telegraaf dat Bonnie 'was omgevallen als de microfoonstandaard er niet had gestaan'. Haar stem liet ook te wensen over en ze zwetste tussendoor.

In mei werd Bonnie van het podium gehaald in Wijk en Aalburg, waar ze optrad tijdens de feestweek van voetbalclub Wilhelmina ’26. Over de reden daarvan deden verschillende verhalen de ronde. Haar zangprestaties zouden ondermaats zijn geweest, maar ook de zondagsrust in de regio Aalburg werd genoemd als oorzaak.